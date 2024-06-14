Росія здійснила пуски ракет у напрямку Хмельниччини та Києва

По всій території України лунала сирена повітряної тривоги. На Київщині та Хмельниччині лунали вибухи.

Вранці 14 червня окупанти здійснили пуски балістичних ракет. У Києві та Хмельницькій області чули звуки вибухів.

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Росіяни могли вдарити "Кинджалами"

Незадовго після 10 ранку областями України почала поширюватися повітряна тривога. Тоді Повітряні сили заявили про загрозу балістики для центральних областей.

Згодом військові повідомили про рух ракет у напрямку Хмельницької області. Тим часом вибухи чули на Київщині та у столиці. Моніторингові канали писали про роботу ППО, а також про ймовірний запуск "Кинджалів" по Києву.

Незабаром вибухи пролунали і в Хмельницькій області. У мережі припустили, що окупанти знову намагаються атакувати Старокостянтинів.

Станом на 10:22 ракетна небезпека оголошена для всієї території України.

Моніторингові канали розповіли про те, що росіяни підняли у повітря Міг-31К. Станом на 10:31 вони пишуть про те, що носій "Кинджалів" повертається на аеродром.

О 10:37 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в області працюють ППО. Він закликав українців не покидати укриття.

Приблизно о 10:40 розпочалися відбої. О 10:45 Повітряні сили заявили про відбій по всіх областях, крім Донецької, Харківської, Запорізької та Херсонської.

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