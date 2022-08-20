По всій Україні лунала повітряна тривога

В обід 20 серпня у більшості регіонах України оголосили повітряну тривогу. Це вже друга масштабна повітряна тривога в регіонах від ранку.

Так, після 14:00 у більшості регіонів України оголосили про загрозу ракетного обстрілу. Спершу сирени пролунали на Півночі, Півдні, у Центрі та на Сході України. Згодом долучились і західні регіони.

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У яких регіонах оголосили повітряну тривогу

Загалом в обід 20 серпня тривожні сирени лунали у:

Волинській області;

Рівненській області;

Тернопільській області;

Львівській області;

Івано-Франківській області;

Закарпатській області;

Чернівецькій області;

Хмельницькій області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Києві та Київській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Запорізькій області;

Донецькій області;

Дніпропетровській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Чернігівській області.

Також повітряна тривога триває на Луганщині. Її там оголосили ще 4 квітня – відтоді вона не припинялася.

Згодом у більшості областях почалися відбої. Станом на 15:00 тривога була оголошена лише на Волині, Львівщині, Рівненщині, Хмельниччині, Тернопільщині, Львівщині, а також у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Пізніше про відбій загрози сповістили й у цих регіонах.

Зауважимо, що у Херсонській області повітряна тривога не оголошена. Але все ж закликаємо місцевих жителів орієнтуватися за сигналами повітряної тривоги у сусідніх регіонах.

Не покидайте укриття до відбою

Закликаємо жителів регіонів, у яких оголосили повітряну тривогу, перебувати в укриттях або принаймні дотримуватися "правила двох стін".

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