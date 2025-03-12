У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: яка причина

В Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу увечері 12 березня. Усе через загрозу балістики.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Яка причина повітряної тривоги

Близько 19:20 в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах повідомили про загрозу балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу,

– йдеться у повідомленні.

Також для Полтавської та Харківської області додалася загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

Додамо, що об 19:22 в Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух. Однак наразі відсутня будь-яка офіційна інформація щодо його причини та наслідків.