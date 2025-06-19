У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: яка була причина

Зранку в четвер, 19 червня, у Києві та низці інших областей оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза балістики.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Повітряна тривога в Україні

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Зранку 19 червня в низці областей поширилася повітряна тривога. Зокрема, сигнали тривоги почали лунати в Дніпропетровській, Полтавській, Київській та низці інших регіонів.

Тоді ж в Повітряних силах попередили про небезпеку. Так, там інформували про загрозу застосування ворогом балістики. Тривога дійшла до Києва.

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!

– вказали там.

Зазначимо, що в Повітряних силах буквально через хвилину повідомили про швидкісну ціль на Сумщині.

Станом на 9:17 відбій тривоги ще не оголошували. Через 10 хвилин повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає українців перебувати в укриттях цивільного захисту.