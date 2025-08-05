В Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу увечері 5 серпня. Усе через ракетну небезпеку.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Що відомо про повітряну тривогу ввечері 5 серпня?

Пізно ввечері 5 серпня, а саме близько 23:50 в Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.

Так, в декількох регіонах оголосили тривогу через ракетну загрозу. Зокрема, в Повітряних силах повідомили про небезпеку для Київської та Чернігівської областей о 23:54.

Київська та Чернігівська області – ракетна небезпека!

– йшлося в повідомленні.

Вже після опівночі оголосили про відбій тривоги. В ПС о 00:03 6 серпня також інформували про відбій ракетної небезпеки для регіонів.

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Однак наголосимо, що в низці областей шириться тривога через загрозу атаки "Шахедами". 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.