У Києві та низці областей оголошували тривогу: була загроза балістики

11 вересня 2024, 18:17
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Автор: Ярослав Погончук

Росія продовжує щодня тероризувати мирні міста України. Увечері 11 вересня в Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу.

В Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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18:53, 11 вересня

Відбій загрози!

18:38, 11 вересня

Зберігається загроза застосування балістики з північного-сходу!

18:30, 11 вересня

Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті

18:13, 11 вересня

Ракета на Полтавщину з Сумщини!

18:12, 11 вересня

В Повітряних силах повідомили, що є загроза застосування балістичного озброєння з північного напрямку.