Була загроза ракетних ударів: у Києві та низці областей лунала повітряна тривога

Вранці 17 липня у Києві та ще декількох областях терміново оголошували повітряну тривогу. Це було пов'язано з активністю Ту-22м3.

У Повітряних силах попереджали про небезпеку. Про ситуацію в Україні – розповість 24 Канал.

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Причина тривоги – ворожі Ту-22м3 передислоковуються з аеродрому "Шайковка" на аеродром "Моздок".Почались відбої тривоги в інших областях. Запусків не зафіксовано, небо чисте.У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.Ймовірно, йде передислокація 2 бортів на аеродром Моздок. Ці борти декілька днів тому відстрілялись по Запоріжжю та повернулись на Шайковку, повідомляють моніторингові групи.У Повітряних силах заявили, що є ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога. Зафіксовано виліт двох бортів Ту-22м3. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги.Чернігівська область – можлива робота ППО по ворожому БпЛА.У Чернігівській області ворожий розвідувальний дрон. Тривога пов'язана з ворожою активністю Ту-22м3 в районі Курська. Поки що без пусків.Активність Ту-22м3 вздовж Північно-Східного кордону.Тривога шириться країною.



Актуальна карта тривог

Минула атака українських міст: що відомо

Як повідомляв міський голова Ігор Терехов, пізно ввечері 16 липня Харків знов опинився під ударом. За попередньою інформацією, було зафіксовано обстріл Основ'янського району.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що вчора ввечері близько 19:00 та 22:00 ворог двічі обстріляв Харків ракетами С-300. Одна з ракет вибухнула у повітрі над територією Росії, а в місті зафіксовано 4 влучання на території підприємства в Основ'янському районі. На жаль, загинув цивільний чоловік.

Ще троє чоловіків 41-го, 30-ти та 33-ох років отримали поранення та були госпіталізовані, стан середній. Цивільний чоловік 56 років отримав допомогу на місці.

Окрім цього, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що близько першої години ворог атакував область безпілотниками. На щастя, обидва "Шахеди" в небі над регіоном збили наші оборонці. Працювали захисники з ПвК "Схід".

На Київщині та в Києві оголошено повітряну тривогу. Не нехтуйте сигналами тривоги та негайно прямуйте в найближче укриття.