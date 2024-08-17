У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: попереджали про загрозу балістики
В обід 17 серпня у багатьох областях України оголошували повітряну тривогу. Зокрема, тривога була в столиці. Зазначимо, що вона була пов'язана з загрозою атаки балістичним озброєнням.
Про це попереджали жителів України Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.
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В Повітряних силах повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння. Крім Сумської області. Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога, У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.
В яких регіонах повітряна тривога
– повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
В Повітряних силах повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння. Крім Сумської області.
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога,
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.