У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: попереджали про загрозу балістики

В обід 17 серпня у багатьох областях України оголошували повітряну тривогу. Зокрема, тривога була в столиці. Зазначимо, що вона була пов'язана з загрозою атаки балістичним озброєнням.

Про це попереджали жителів України Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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