У Києві та низці областей була повітряна тривога: ворог атакував балістикою
У Києві та низці областей 24 грудня оголошували повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Відбій загрози застосування ворогом балістичного озброєння. Наразі у Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях зберігається тривога, адже ворог атакує дронами. Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу, повідомив, що місто опинилося під ракетним ударом. У Кривому Розі пролунали вибухи. Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу. Тривога охопила Київ та Північ країни. У Повітряних вилах попередили, що існує загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу. На Півдні, а також у Кіровоградській області оголосили повітряну тривогу.
Відбій загрози застосування ворогом балістичного озброєння. Наразі у Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях зберігається тривога, адже ворог атакує дронами.
Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу, повідомив, що місто опинилося під ракетним ударом.
У Кривому Розі пролунали вибухи.
Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.
Тривога охопила Київ та Північ країни.
У Повітряних вилах попередили, що існує загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу.
На Півдні, а також у Кіровоградській області оголосили повітряну тривогу.