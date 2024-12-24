У Києві та низці областей була повітряна тривога: ворог атакував балістикою

24 грудня 2024, 15:38
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Автор: Анжеліка Байбак

У Києві та низці областей 24 грудня оголошували повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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16:11, 24 грудня

Відбій загрози застосування ворогом балістичного озброєння. Наразі у Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях зберігається тривога, адже ворог атакує дронами. 

15:49, 24 грудня

Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу, повідомив, що місто опинилося під ракетним ударом. 

15:41, 24 грудня

Актуальна мапа повітряної тривоги


Мапа повітряної тривоги / Скриншот

15:39, 24 грудня

У Кривому Розі пролунали вибухи.

15:37, 24 грудня

Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.

15:36, 24 грудня

Тривога охопила Київ та Північ країни.

15:35, 24 грудня

У Повітряних вилах попередили, що існує загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу.

15:34, 24 грудня

На Півдні, а також у Кіровоградській області оголосили повітряну тривогу. 