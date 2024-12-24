У Києві та низці областей була повітряна тривога: ворог атакував балістикою

У Києві та низці областей 24 грудня оголошували повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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