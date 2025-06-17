У низці областей оголошували тривогу через балістику: летіла ціль на Київ

Вранці 17 червня у столиці і кількох регіонах залунала сирена. Повітряні сили попередили про загрозу балістичного удару.

Уночі Київ, Одеса, Запоріжжя, Прилуки та Павлоград зазнали дронової та ракетної атаки. Відомо про понад 10 загиблих та десятки поранених, передає 24 Канал.

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Ракетна небезпека

О 08:00 військові повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

О 08:03 стало відомо про рух ворожої цілі на Конотоп.

О 08:09 Повітряні сили повідомили про рух ракети на Київ.

Де є ракетна загроза: дивіться на карті

Нагадаємо, що у столиці внаслідок прямого влучання балістичної ракети зруйновано під'їзд 9-поверхового будинку. Снаряд пройшов через усі поверхи. Рятувальники шукають людей під завалами.

Внаслідок нічної атаки у столиці зафіксовано пошкодження елементів транспортної інфраструктури. Через пошкодження контактної мережі тимчасово зупинений рух окремих трамвайний маршрутів, перекрито автомобільні дороги на кількох вулицях.