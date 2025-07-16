У Києві та низці областей оголошували тривогу: яка була загроза

Вдень 16 липня в Києві оголосили повітряну тривогу. Вона також почала лунати і в низці інших регіонів країни.

Тривогу в областях оголосили через загрозу застосування ворогом балістики. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Яка причина повітряної тривоги 16 липня?

Вдень 16 липня в низці регіонів оголосили повітряну тривогу. Так, о 17:22 в КМДА повідомили, що сирени повітряної тривоги лунають у Києві.

Водночас тривогу оголосили і в низці інших областей. В Повітряних силах інформували, з чим це повʼязано. Зокрема, там попередили про загрозу застосування балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу,

– ідеться в повідомленні.

О 17:36 в Повітряних силах оголосили про відбій тривоги.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

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До слова, о пів на 6 годину дня на Сумщині було гучно. Журналісти повідомляли, що в Шостці було чути звук вибуху.