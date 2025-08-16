24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Яка причина тривоги?

Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 16:05 повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Тієї ж хвилини повітряну тривогу оголосили на території Києва та області. Небезпека почала ширитися Україною.

Де зараз оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

Моніторингові канали повідомляють про ймовірний пуск ракет типу "Іскандер" або систем ППО С-300/С-400.

До слова, нагадаємо, напередодні ввечері росіяни завдали удару балістикою по Чернігову, вибухи чули у Чернігівському районі. Моніторингові канали повідомляли про влучання ворожого снаряду по Гончарівському полігону.