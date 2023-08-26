У Києві та низці областей була повітряна тривога: попереджали про загрозу атаки балістикою
У частині України після півночі пролунала повітряна тривога. У Повітряних силах попередили, що існує загроза атаки балістикою. Вже через 20 з лишком хвилин всюди були відбої.
Впродовж 25 серпня по всій території України шість разів оголошували повітряну тривогу. Причиною цього були зльоти МіГ-31К. Після півночі 26 серпня сирени пролунали у Києві та низці областей. Спочатку були припущення, що ворог знову підняв у небо ракетоносії "Кинджалів".
Читайте також В Азовському морі з'явився російський носій "Калібрів": у ЗСУ назвали причини
Повітряна тривога попереджала про балістику01:03 Повітряні сили підтвердили відбій загрози атаки балістичним озброєнням. Будьте обережними, покидаючи укриття та не ігноруйте сирени, якщо їх увімкнуть упродовж ночі у вашій області.01:02 Стало відомо про відбій повітряної тривоги у Києві. Після цього карта повітряних тривог продовжила "зеленіти". На щастя, минулося без атак балістикою.00:52 Моніторингові канали зазначають, що МіГ-31К не злітав. Також пишуть, що в деяких областях оголосити повітряну тривогу могли помилково.00:42 Повітряні сили зазначили, що є загроза застосування балістичного озброєння для мешканців Сумської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Київської, Чернігівської, а також Черкаської областей.00:39 Карта повітряних тривог продовжила "червоніти": Сумська, Дніпропетровська, Чернігівська області.00:38 Сирени попереджали про загрозу мешканців Полтавщини, Черкащини, Харківщини, Києва та Київщини.00:35 Повітряну тривогу оголосили для мешканців Донецької області.
Наголошуємо, що росіяни надзвичайно підступні. Щоразу, коли оголошують повітряну тривогу, ні в якому разі не ігноруйте її. Вирушайте до укриттів і перебувайте там доти, поки не буде сигналу про відбій. Це може врятувати вам життя.
Росія шість разів підіймала МіГ-31К
Нагадаємо, що впродовж другої половини 25 серпня окупанти шість разів підіймали у небо ракетоносії "Кинджалів". Щоразу, коли злітав МіГ-31К, по всій території України лунала повітряна тривога. Якщо конкретніше, то:
- близько 17:04;
- близько 18:02;
- близько 20:22;
- близько 21:40;
- близько 22:22.
- та близько 23:26.