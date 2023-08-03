У Києві та низці областей – повітряна тривога: кружляють "Шахеди"

Російські військові продовжують тероризувати українців. Після півночі повітряну тривогу оголосили у низці регіонів, зокрема у столиці – Києві.

Спочатку повітряна тривога близько півночі лунала у Чернігівській області, а також Славутичі, що на Київщині. А вже через годину сирени попереджали про загрозу з неба вже мешканців самого Києва.

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Атака "Шахедами" 3 серпня: що відомо

Моніторинговий канал Monitor попередив, що станом на цю хвилину загроза "Шахедів" зберігається у Чернігівській, Київській і Сумській областях.Мешканців Києва попередили про загрозу "Шахедів", а через хвилину – Полтавської та Черкаської областей.Стало відомо про повітряну тривогу у Сумській області.Сирени чули вже у Київській області, попереджаючи про загрозу атаки дронами-камікадзе.Повітряну тривогу оголосили у Чернігівській області та в місті Славутич.

Слід зауважити, що у ніч проти 2 серпня ворог запустив кілька десятків "Шахедів". Причому залітали в Україну вони відразу з трьох напрямків. Як правило, мовиться про один або два.

Сили ППО збили 23 "Шахеди"

Відомо, що дрони-камікадзе запускали з Курська, Приморсько-Ахтарська, а також Чауди (Крим). У вечірньому зверненні Володимир Зеленський зазначив, що окупанти били по Україні відразу 37 "Шахедами".

Сили та засоби ППО знищили 23 ударні БпЛА. Більшість із них вдалося знищити у небі над Київською та Одеською областями.

Більшість із них вдалося знищити у небі над Київською та Одеською областями. Слід розуміти, що без влучань не минулося. Частина "Шахедів" поцілила у портову інфраструктуру Одещини.

Згодом стало відомо, що добряче постраждав Ізмаїл. За наявною інформацією, там окупанти понищили близько 40 тисяч тонн зерна.

Під час повітряної тривоги закликаємо залишатися в укриттях. Якщо ж не маєте такої можливості, то бодай дотримуйтеся правила двох стін і ні в якому разі не стійте біля вікон. Пам'ятайте, що уламки збитих "Шахедів" такі ж небезпечні.