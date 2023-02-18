У Києві та більшості областей – повітряна тривога: ворог запустив ракети з Чорного моря
Україною ширяться повітряні тривоги. Ворог у будь-який момент може завдати ракетного удару. Тож ми закликаємо відразу ж переходити до укриття та залишатися там до відбою.
Сирени у Києві й низці інших областей почали лунати близько пів на 9 ранку. Ворог може атакувати ракетами, тож не ігноруйте повітряну тривогу.
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Де пролунали повітряні тривоги
- Херсонська – 08:25;
- Миколаївська – 08:26;
- Дніпропетровська – 08:30;
- Кіровоградська – 08:30;
- Вінницька – 08:30;
- Київ та Київська область – 08:31;
- Черкаська – 08:31;
- Житомирська – 08:31;
- Запорізька – 08:32;
- Чернігівська – 08:32;
- Хмельницька – 08:34;
- Чернівецька – 08:34.
Вже о 08:39 сирени пролунали у Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській і Львівській областях. А вже о 08:43 – на Закарпатті. 08:47 повітряну тривогу оголосили також у Донецькій області.
Звідки загроза удару
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім о 08:39 написав, що область на північному заході покидають дві незрозумілі цілі. Вони летять у напрямку Заходу України.
За наявною інформацією, в акваторії Азовського моря перебуває два Су-35. Тож імовірна також атака прифронтових районів Запорізької області. Не ігноруйте сирени.
Віталій Кім о 08:46 підтвердив пуски з акваторії Чорного моря. Припускаємо, що мовиться про атаку ракетами типу "Калібр".
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу. Пам'ятайте, що вам обов'язково слід перебувати в укритті або бодай дотримуватися правила двох стін. Ваше життя та здоров'я у ваших руках. Не нехтуйте цим!
Попрохав не ігнорувати сирени глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він підкреслив, що існує загроза ракетних ударів.
Закликав перебувати в укриттях мешканців Львівської області глава ОВА Максим Козицький.
Нагадуємо, що роботу ППО не можна фотографувати та знімати на відео. Якщо відповідні матеріали ви таки зробили, то ні в якому разі не викладайте їх у мережу. Особливо у всілякі телеграм-канали, які ловлять хайп на ракетних ударах. Пам'ятайте, що ваші дії можуть допомогти ворогові корегувати вогонь та наступні атаки.
Що відомо про вибухи
О 09:03 глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про те, що у Хмельницькому пролунав вибух. Наразі незрозуміло, чи це була робота ППО, чи міг бути приліт. Чекаємо на додаткову інформацію. За якусь мить ЗМІ повідомили, що в області пролунав повторний вибух.