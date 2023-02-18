У Києві та більшості областей – повітряна тривога: ворог запустив ракети з Чорного моря

Україною ширяться повітряні тривоги. Ворог у будь-який момент може завдати ракетного удару. Тож ми закликаємо відразу ж переходити до укриття та залишатися там до відбою.

Сирени у Києві й низці інших областей почали лунати близько пів на 9 ранку. Ворог може атакувати ракетами, тож не ігноруйте повітряну тривогу.

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Де пролунали повітряні тривоги

Херсонська – 08:25;

Миколаївська – 08:26;

Дніпропетровська – 08:30;

Кіровоградська – 08:30;

Вінницька – 08:30;

Київ та Київська область – 08:31;

Черкаська – 08:31;

Житомирська – 08:31;

Запорізька – 08:32;

Чернігівська – 08:32;

Хмельницька – 08:34;

Чернівецька – 08:34.

Вже о 08:39 сирени пролунали у Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській і Львівській областях. А вже о 08:43 – на Закарпатті. 08:47 повітряну тривогу оголосили також у Донецькій області.

Звідки загроза удару

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім о 08:39 написав, що область на північному заході покидають дві незрозумілі цілі. Вони летять у напрямку Заходу України.

За наявною інформацією, в акваторії Азовського моря перебуває два Су-35. Тож імовірна також атака прифронтових районів Запорізької області. Не ігноруйте сирени.

Віталій Кім о 08:46 підтвердив пуски з акваторії Чорного моря. Припускаємо, що мовиться про атаку ракетами типу "Калібр".

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу. Пам'ятайте, що вам обов'язково слід перебувати в укритті або бодай дотримуватися правила двох стін. Ваше життя та здоров'я у ваших руках. Не нехтуйте цим!

Попрохав не ігнорувати сирени глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він підкреслив, що існує загроза ракетних ударів.

Закликав перебувати в укриттях мешканців Львівської області глава ОВА Максим Козицький.

Нагадуємо, що роботу ППО не можна фотографувати та знімати на відео. Якщо відповідні матеріали ви таки зробили, то ні в якому разі не викладайте їх у мережу. Особливо у всілякі телеграм-канали, які ловлять хайп на ракетних ударах. Пам'ятайте, що ваші дії можуть допомогти ворогові корегувати вогонь та наступні атаки.

Що відомо про вибухи

О 09:03 глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про те, що у Хмельницькому пролунав вибух. Наразі незрозуміло, чи це була робота ППО, чи міг бути приліт. Чекаємо на додаткову інформацію. За якусь мить ЗМІ повідомили, що в області пролунав повторний вибух.