У низці областей була тривога: Повітряні сили попереджали про небезпеку

10 жовтня 2024, 12:10
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Автор: Маргарита Волошина

Повітряну тривогу в низці регіонів України оголошували вдень 10 жовтня. В Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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13:01, 10 жовтня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння по областях.

12:39, 10 жовтня

Чернігівська, Сумська, Полтавська області – загроза застосування балістичного озброєння,
– пишуть у Повітряних силах.

12:28, 10 жовтня

Актуальна мапа повітряних тривог

12:08, 10 жовтня

Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошену повітряну тривогу.

12:06, 10 жовтня

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.

12:04, 10 жовтня

Швидкісна ціль з тимчасово окупованого Криму рухається у північно-західному напрямку.