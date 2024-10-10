У низці областей була тривога: Повітряні сили попереджали про небезпеку
Повітряну тривогу в низці регіонів України оголошували вдень 10 жовтня. В Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.
Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Відбій загрози застосування балістичного озброєння по областях. Чернігівська, Сумська, Полтавська області – загроза застосування балістичного озброєння, Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошену повітряну тривогу. Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму, Швидкісна ціль з тимчасово окупованого Криму рухається у північно-західному напрямку.
– пишуть у Повітряних силах.
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння по областях.
Чернігівська, Сумська, Полтавська області – загроза застосування балістичного озброєння,
Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошену повітряну тривогу.
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму,
Швидкісна ціль з тимчасово окупованого Криму рухається у північно-західному напрямку.