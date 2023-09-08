У низці областей була повітряна тривога: Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку

Російські військові продовжують тероризувати українців. Зранку 8 вересня повітряна тривога пролунала у низці областей, а також Києві. Причиною стала загроза ракетного удару в регіонах, де лунають сирени.

З самого ранку росіяни тероризували Україну ракетними ударами, атакувавши Суми та Запоріжжя. Тепер же у низці областей нашої держави – повітряна тривога. Спочатку казали, що пов'язана вона з загрозою атаки аеробалістичними ракетами "Кинджал". Невдовзі стало відомо, що МіГ-31К у небо не злітали. Станом на 09:17 пішли відбої повітряної тривоги, будьте обережними, покидаючи укриття в тих регіонах, де минулася загроза.

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Що відомо про загрозу з неба

Моніторингові канали пишуть про те, що злетів з аеродрому "Саваслейка" МіГ-31К. Власне, він є ракетоносієм "Кинджалів", які надзвичайно складно збивати.Повітряні сили попередили, що існує загроза ракетного удару у регіонах, де оголошена повітряна тривога. Інформації про МіГ-31К не надходило.Повітряну тривогу оголосили у Києві, Черкаській, Житомирській, Полтавській, Миколаївській, Чернігівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Херсонській областях.У Кривому Розі пролунав вибух. Про це повідомив глава Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він закликав мешканців не покидати укриттів.У Monitor попросили вибачення за інформацію про МіГ-31К. Кажуть, неправильно обробили вхідні дані, через що з'явилися хибні дані про буцімто зліт ракетоносія "Кинджалів".Станом на цю хвилину повітряна тривога не оголошена лише на Одещині та Заході України. Мешканців тих областей, де все ще лунають сирени, закликаємо не покидати укриттів. Загроза атаки зберігається.Україною почали ширитися відбої повітряної тривоги. Будьте максимально обережними, коли виходитиме з укриттів.Небезпека зберігається у Житомирській, Миколаївській, Запорізькій і Донецькій областях.Карта повітряних тривог продовжує "зеленіти". У Донецькій області – відбій. Повітряні сили зазначають, що на східному та південно-східному напрямках спостерігається значна активність ворожої тактичної авіації. Тож, зберігається загроза авіаударів для прифронтових районів.