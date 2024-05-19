У Києві та низці областей – повітряна тривога

19 травня 2024, 11:19
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У Києві, області та частині України пролунала повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння у червоних областях.

Тривогу оголосили орієнтовно о 10:58 19 травня. Перед цим, вночі проти 18 травня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". 

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Що відомо про тривогу в Україні 

11:35, 19 травня

Міський голова Харкові Ігор Терехов повідомив про вибухи у Харкові. Зокрема, спочатку пролунав один вибух у місті, згодом – ще один. 

10:58, 19 травня

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога зі Східного напрямку,
– заявили у Повітряних силах ЗСУ орієнтовно о 10:58.

Військові закликали людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.


Повітряна тривога в Україні / Скриншот

Автор: Діана Квасневська