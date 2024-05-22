У більшості областей України була повітряна тривога: існувала загроза балістики та "Кинджалів"

20:12, 22 травня

Тривога почала ширитися країною. Причиною цього став зліт винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет типу "Кинджал". Вони становлять загрозу для всієї країни.

У повітрі 2 МіГ-31К. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

– закликали у Повітряних силах.