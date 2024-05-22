У більшості областей України була повітряна тривога: існувала загроза балістики та "Кинджалів"
У низці областей України надвечір 22 травня оголошували повітряну тривогу. Причиною цього була загроза застосування ворогом балістичного озброєння, а також ракет типу "Кинджал".
Про це попередили в Повітряних силах. Закликаємо українців не нехтувати сигналом тривоги й пройти в найближче укриття.
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В низці областей є загроза балістикиЗверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі
В Усіх областях пролунав відбій загрози. У Києві пролунав відбій повітряної тривоги. Тривога почала ширитися країною. Причиною цього став зліт винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет типу "Кинджал". Вони становлять загрозу для всієї країни. У повітрі 2 МіГ-31К. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Моніторингові телеграм-канали повідомляли про нові пуски ракет, втім ця інформація не підтвердилася. Наразі в регіонах, де оголошено тривогу, зберігається загроза, тому закликаємо українців бути в укриттях до відбою повітряної тривоги. Повітряні сили попередили, про швидкісну ціль через Кривий Ріг в північному напрямку. Згодом моніторингові телеграм-канали повідомили, що балістична ракета припинила існування в межах Криворізького району Дніпропетровської області. Повітряні сили повідомили, що тривогу оголосили через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Україною почала ширитися повітряна тривога. Сирени пролунали також і в Києві.
У Росії злетіли МіГ-31К
– закликали у Повітряних силах.
В Україні оголосили повітряну тривогу
В Усіх областях пролунав відбій загрози.
У Києві пролунав відбій повітряної тривоги.
Тривога почала ширитися країною. Причиною цього став зліт винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет типу "Кинджал". Вони становлять загрозу для всієї країни.
У повітрі 2 МіГ-31К. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
Моніторингові телеграм-канали повідомляли про нові пуски ракет, втім ця інформація не підтвердилася. Наразі в регіонах, де оголошено тривогу, зберігається загроза, тому закликаємо українців бути в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Повітряні сили попередили, про швидкісну ціль через Кривий Ріг в північному напрямку. Згодом моніторингові телеграм-канали повідомили, що балістична ракета припинила існування в межах Криворізького району Дніпропетровської області.
Повітряні сили повідомили, що тривогу оголосили через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Україною почала ширитися повітряна тривога. Сирени пролунали також і в Києві.