У більшості областей України була повітряна тривога: існувала загроза балістики та "Кинджалів"

22 травня 2024, 19:43
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У низці областей України надвечір 22 травня оголошували повітряну тривогу. Причиною цього була загроза застосування ворогом балістичного озброєння, а також ракет типу "Кинджал".

Про це попередили в Повітряних силах. Закликаємо українців не нехтувати сигналом тривоги й пройти в найближче укриття. 

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В низці областей є загроза балістики

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

20:26, 22 травня

В Усіх областях пролунав відбій загрози. 

20:25, 22 травня

У Києві пролунав відбій повітряної тривоги. 

20:13, 22 травня

Тривогу також оголосили у Житомирській, Вінницькій та Чернігівській областях.


Актуальна мапа тривог 

20:12, 22 травня

У Росії злетіли МіГ-31К

Тривога почала ширитися країною. Причиною цього став зліт винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет типу "Кинджал". Вони становлять загрозу для всієї країни.

У повітрі 2 МіГ-31К. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
– закликали у Повітряних силах. 

19:55, 22 травня

Моніторингові телеграм-канали повідомляли про нові пуски ракет, втім ця інформація не підтвердилася. Наразі в регіонах, де оголошено тривогу, зберігається загроза, тому закликаємо українців бути в укриттях до відбою повітряної тривоги.

19:45, 22 травня

Повітряні сили попередили, про швидкісну ціль через Кривий Ріг в північному напрямку. Згодом моніторингові телеграм-канали повідомили, що балістична ракета припинила існування в межах Криворізького району Дніпропетровської області.

19:44, 22 травня

Наразі тривоги охопили Південь, Схід, центральні, а також Київську та Сумську області.


Мапа тривог станом на 19:49 22 травня

19:42, 22 травня

Повітряні сили повідомили, що тривогу оголосили через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. 

19:41, 22 травня

В Україні оголосили повітряну тривогу

Україною почала ширитися повітряна тривога. Сирени пролунали також і в Києві. 

Автор: Анжеліка Байбак