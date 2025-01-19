У Києві та низці областей – повітряна тривога: ворог атакує ракетами

У неділю, 19 січня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза балістики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та пройти в укриття.

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Де існує загроза балістики

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