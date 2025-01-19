У Києві та низці областей – повітряна тривога: ворог атакує ракетами
У неділю, 19 січня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза балістики.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та пройти в укриття.
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Де існує загроза балістики
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Миргород – залишайтесь в укриттях. Керована авіаційна ракета курсом на Полтавщину. Ворог здійснив пуски. Повітряні сили повідомили про ракету через Сумщину. Наразі про пуски не повідомляли, також у повітряному просторі не фіксували ворожі цілі. Однак закликаємо українців залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Повітряні сили повідомили, що причиною оголошення тривоги стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння. У Києві оголосили повітряну тривогу.
Миргород – залишайтесь в укриттях.
Керована авіаційна ракета курсом на Полтавщину.
Ворог здійснив пуски. Повітряні сили повідомили про ракету через Сумщину.
Наразі про пуски не повідомляли, також у повітряному просторі не фіксували ворожі цілі. Однак закликаємо українців залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
Повітряні сили повідомили, що причиною оголошення тривоги стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
У Києві оголосили повітряну тривогу.