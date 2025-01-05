На Киевщине и в ряде областей тревога: есть угроза ударов баллистики

Росіяни не припиняють терор українських міст та сіл. Зранку 5 січня у низці областей оголосили тривогу.

Так, причиною сирен є загроза застосування ударних БпЛА та балістики, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати тривогу та прямувати в укриття.

Дивіться також Мир за 24 години, Третя світова і війна "Осі зла": яким буде 2025 для світу та що приніс 2024

У частині областей України виє тривога