На Киевщине и в ряде областей тревога: есть угроза ударов баллистики
Росіяни не припиняють терор українських міст та сіл. Зранку 5 січня у низці областей оголосили тривогу.
Так, причиною сирен є загроза застосування ударних БпЛА та балістики, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати тривогу та прямувати в укриття.
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У частині областей України виє тривога
Повітряні сили знову попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. По областях ширяться відбої тривог. Швидкісна ціль на Сумщині! Київ – в укриття! UPD: повідомляється, що ракета зникла в області. Швидкісна ціль на півдні Чернігівщини, курс південно-західний! Де зараз тривога: дивіться на карті Ракетна небезпека для східних областей! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку! БпЛА в північно-східній частині Київщини, курс західний.
Розвідувальний БпЛА північніше Кривого Рогу.
Повітряні сили знову попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
По областях ширяться відбої тривог.
Швидкісна ціль на Сумщині!
Київ – в укриття!
UPD: повідомляється, що ракета зникла в області.
Швидкісна ціль на півдні Чернігівщини, курс південно-західний!
Де зараз тривога: дивіться на карті
Ракетна небезпека для східних областей!
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!
БпЛА в північно-східній частині Київщини, курс західний.