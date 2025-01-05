На Киевщине и в ряде областей тревога: есть угроза ударов баллистики

5 січня 2025, 12:25
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Автор: Дмитро Усик

Росіяни не припиняють терор українських міст та сіл. Зранку 5 січня у низці областей оголосили тривогу.

Так, причиною сирен є загроза застосування ударних БпЛА та балістики, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати тривогу та прямувати в укриття.

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У частині областей України виє тривога

13:10, 05 січня

Повітряні сили знову попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

13:03, 05 січня

По областях ширяться відбої тривог.

12:31, 05 січня

Швидкісна ціль на Сумщині!

12:21, 05 січня

Київ – в укриття!

UPD: повідомляється, що ракета зникла в області.

12:21, 05 січня

Швидкісна ціль на півдні Чернігівщини, курс південно-західний!

12:13, 05 січня

Де зараз тривога: дивіться на карті

12:10, 05 січня

Ракетна небезпека для східних областей!

12:03, 05 січня

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!

11:40, 05 січня

БпЛА в північно-східній частині Київщини, курс західний.
Розвідувальний БпЛА північніше Кривого Рогу.