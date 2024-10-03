У Київській області та низці інших – тривога: попередили про загрозу балістики

3 жовтня 2024, 11:33
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Автор: Вікторія Кульженко

В деяких регіонах України оголосили повітряну тривогу. Росія знову атакує нашу державу з повітря.

Вдень 3 жовтня в Києві та кількох областях пролунали сирени. 24 Канал слідкує за ситуацією.

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11:49, 03 жовтня

У Києві відбій

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Для області загроза зберігається. 

11:36, 03 жовтня

Загроза балістики

Пізніше Повітряні сили поінформували про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

Там закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

11:36, 03 жовтня

У Києві тривога

У Києві та Київській області оголосили повітряну тривогу.