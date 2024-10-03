У Київській області та низці інших – тривога: попередили про загрозу балістики
В деяких регіонах України оголосили повітряну тривогу. Росія знову атакує нашу державу з повітря.
Вдень 3 жовтня в Києві та кількох областях пролунали сирени. 24 Канал слідкує за ситуацією.
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У Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Для області загроза зберігається. Пізніше Повітряні сили поінформували про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога. Там закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У Києві та Київській області оголосили повітряну тривогу.
У Києві відбій
Загроза балістики
У Києві тривога
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Для області загроза зберігається.
Пізніше Повітряні сили поінформували про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.
Там закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
У Києві та Київській області оголосили повітряну тривогу.