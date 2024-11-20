У Києві та низці областей лунала тривога: що було відомо про загрозу

У Києві та низці областей України 20 листопада пролунала повітряна тривога. Причиною стала загроза балістики у цих регіонах.

Сирени лунали у північних областях. 24 Канал закликає громадян не ігнорувати тривогу та прямувати в укриття.

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Що відомо про повітряну тривогу

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