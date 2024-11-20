У Києві та низці областей лунала тривога: що було відомо про загрозу
У Києві та низці областей України 20 листопада пролунала повітряна тривога. Причиною стала загроза балістики у цих регіонах.
Сирени лунали у північних областях. 24 Канал закликає громадян не ігнорувати тривогу та прямувати в укриття.
До теми Удар по будинках в Одесі: кількість загиблих і поранених зросла
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Повітряні сили повідомили про відбій загрози по областях. Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті Чернігівська, Сумська, Полтавська області – ракетна небезпека! Київська, Житомирська, Вінницька, Черкаська області – ракетна небезпека!
Повітряні сили повідомили про відбій загрози по областях.
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Чернігівська, Сумська, Полтавська області – ракетна небезпека!
Київська, Житомирська, Вінницька, Черкаська області – ракетна небезпека!