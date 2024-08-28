У Києві та низці областей була тривога через загрозу удару балістикою
Останнім часом Росія атакує Україну вечорами та вночі – саме тоді низку областей накриває сигнал повітряної тривоги. Що відомо про тривогу увечері 28 серпня – розкаже 24 Канал.
Під час однієї з масованих атак на Київщині просто на будинок упав "Шахед" – у дрона закінчилося паливо. Господарі не постраждали, але будівлю частково зруйновано.
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Що відомо про тривогу по балістиці увечері 28 серпня
Хоча є відбій по балістиці, деякі регіони все ж червоні. Повітряні сили оголосили про відбій тривоги по балістиці. У Києві відбій. Моніторингові канали написали, що на Київ могли летіти дві балістичні ракети з Курщини або Воронежчини – можливо, північнокорейські. Імовірно, по них відпрацювала ППО. Та це неофіційна інформація. Тривоги на Рівненщині та Хмельниччині – імовірно, превентивні. У КМВА закликали пройти в укриття. Вибух у Сумах. Ракета курсом на Київщину! – ПС Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку! – ПС
Де зараз тривога
Хоча є відбій по балістиці, деякі регіони все ж червоні.
Повітряні сили оголосили про відбій тривоги по балістиці.
У Києві відбій.
Моніторингові канали написали, що на Київ могли летіти дві балістичні ракети з Курщини або Воронежчини – можливо, північнокорейські. Імовірно, по них відпрацювала ППО. Та це неофіційна інформація.
Тривоги на Рівненщині та Хмельниччині – імовірно, превентивні.
У КМВА закликали пройти в укриття.
Вибух у Сумах.
Ракета курсом на Київщину! – ПС
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку! – ПС