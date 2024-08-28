У Києві та низці областей була тривога через загрозу удару балістикою

Останнім часом Росія атакує Україну вечорами та вночі – саме тоді низку областей накриває сигнал повітряної тривоги. Що відомо про тривогу увечері 28 серпня – розкаже 24 Канал.

Під час однієї з масованих атак на Київщині просто на будинок упав "Шахед" – у дрона закінчилося паливо. Господарі не постраждали, але будівлю частково зруйновано.

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Що відомо про тривогу по балістиці увечері 28 серпня