У Києві та низці областей була тривога через загрозу удару балістикою

28 серпня 2024, 21:30
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Автор: Ірина Чеботнікова

Останнім часом Росія атакує Україну вечорами та вночі – саме тоді низку областей накриває сигнал повітряної тривоги. Що відомо про тривогу увечері 28 серпня – розкаже 24 Канал.

Під час однієї з масованих атак на Київщині просто на будинок упав "Шахед" – у дрона закінчилося паливо. Господарі не постраждали, але будівлю частково зруйновано.

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Що відомо про тривогу по балістиці увечері 28 серпня

21:47, 28 серпня

Де зараз тривога

Хоча є відбій по балістиці, деякі регіони все ж червоні.

21:43, 28 серпня

Повітряні сили оголосили про відбій тривоги по балістиці.

21:43, 28 серпня

У Києві відбій.

21:35, 28 серпня

Моніторингові канали написали, що на Київ могли летіти дві балістичні ракети з Курщини або Воронежчини – можливо, північнокорейські. Імовірно, по них відпрацювала ППО. Та це неофіційна інформація.

21:33, 28 серпня

Тривоги на Рівненщині та Хмельниччині – імовірно, превентивні.

21:29, 28 серпня

У КМВА закликали пройти в укриття.

21:27, 28 серпня

Вибух у Сумах.

21:26, 28 серпня

Ракета курсом на Київщину! – ПС

21:25, 28 серпня

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку! – ПС