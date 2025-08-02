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24 Канал Головні новини У Києві та низці областей – тривога: є загроза ворожої балістики
2 серпня, 08:00
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У Києві та низці областей – тривога: є загроза ворожої балістики

Владислав Кравцов

У Києві та низці областей 2 серпня пролунала повітряна тривога. Причиною цього стала загроза ворожої балістики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми По всій Україні знову оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К 

Що відомо про повітряну тривогу? 

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Де зараз оголошена повітряна тривога: дивіться на карті

 
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