У Києві та низці областей – тривога: є загроза ворожої балістики
У Києві та низці областей 2 серпня пролунала повітряна тривога. Причиною цього стала загроза ворожої балістики.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Де зараз оголошена повітряна тривога: дивіться на карті
Відбій загрози балістики по областях.
У Києві відбій.
У Чернігівській області пролунали вибухи, пишуть місцеві телеграм-канали.
Моніторингові телеграм-канали пишуть про ціль на Чернігівську область.
Монітори писали про загрозу балістики з Курської області.
Імовірний пуск ракет Іскандер або систем ППО С-300/С-400.
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.