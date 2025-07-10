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24 Канал Головні новини У Києві та низці областей лунала тривога: була загроза ворожої балістики
10 липня, 17:16
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У Києві та низці областей лунала тривога: була загроза ворожої балістики

Владислав Кравцов

У Києві та низці областей ввечері 10 липня оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики з боку Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Де зараз лунає тривога: дивіться на карті

17:40, 10 липня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння по областях!

17:33, 10 липня

Відбій у решті областей. Загроза лишається для Сумської, Донецької та частини Дніпропетровської областей.

17:25, 10 липня

Відбій тривоги у Києві та Київській області.

17:15, 10 липня

Група ударних БпЛА – курсом на Суми!

17:13, 10 липня

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!