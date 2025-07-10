У Києві та низці областей лунала тривога: була загроза ворожої балістики
У Києві та низці областей ввечері 10 липня оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики з боку Росії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Де зараз лунає тривога: дивіться на карті
Відбій загрози застосування балістичного озброєння по областях! Відбій у решті областей. Загроза лишається для Сумської, Донецької та частини Дніпропетровської областей. Відбій тривоги у Києві та Київській області. Група ударних БпЛА – курсом на Суми! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!
Відбій загрози застосування балістичного озброєння по областях!
Відбій у решті областей. Загроза лишається для Сумської, Донецької та частини Дніпропетровської областей.
Відбій тривоги у Києві та Київській області.
Група ударних БпЛА – курсом на Суми!
Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!