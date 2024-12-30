На Київщині та низці областей знову тривога: ворог може атакувати ракетами

У Києві та низці областей вдень 30 грудня вдруге оголосили повітряну тривогу. Спочатку причиною була загроза застосування балістичного озброєння. Нині тривога шириться через активність ворожої авіації.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Де оголосили тривогу