На Київщині та низці областей знову тривога: ворог може атакувати ракетами

30 грудня 2024, 13:25
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Автор: Анжеліка Байбак

У Києві та низці областей вдень 30 грудня вдруге оголосили повітряну тривогу. Спочатку причиною була загроза застосування балістичного озброєння. Нині тривога шириться через активність ворожої авіації.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Де оголосили тривогу

13:28, 30 грудня

Де оголошено тривогу: дивіться на карті

13:27, 30 грудня

Повітряні сили попередили, що причиною оголошення стала активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження,
– попередили Повітряні сили.

13:27, 30 грудня

Тривога знову поширилася на східні, північні та частину центральних областей. 

13:23, 30 грудня

На Київщині оголосили повітряну тривогу.

12:59, 30 грудня

У всіх областях пролунав відбій повітряної тривоги.

12:39, 30 грудня

Моніторингові телеграм-канали повідомляли про ціль на Сумщину.

12:38, 30 грудня

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

12:37, 30 грудня

Актуальна мапа повітряних тривог

12:36, 30 грудня

Тривога поширилася на східні, північні та частину центральних областей.

12:35, 30 грудня

У Києві оголосили повітряну тривогу.