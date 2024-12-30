На Київщині та низці областей знову тривога: ворог може атакувати ракетами
У Києві та низці областей вдень 30 грудня вдруге оголосили повітряну тривогу. Спочатку причиною була загроза застосування балістичного озброєння. Нині тривога шириться через активність ворожої авіації.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Де оголосили тривогу
Де оголошено тривогу: дивіться на карті Повітряні сили попередили, що причиною оголошення стала активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження, Тривога знову поширилася на східні, північні та частину центральних областей. На Київщині оголосили повітряну тривогу. У всіх областях пролунав відбій повітряної тривоги. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про ціль на Сумщину. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу. Актуальна мапа повітряних тривог Тривога поширилася на східні, північні та частину центральних областей. У Києві оголосили повітряну тривогу.
– попередили Повітряні сили.
Де оголошено тривогу: дивіться на карті
Повітряні сили попередили, що причиною оголошення стала активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Загроза застосування авіаційних засобів ураження,
Тривога знову поширилася на східні, північні та частину центральних областей.
На Київщині оголосили повітряну тривогу.
У всіх областях пролунав відбій повітряної тривоги.
Моніторингові телеграм-канали повідомляли про ціль на Сумщину.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.
Актуальна мапа повітряних тривог
Тривога поширилася на східні, північні та частину центральних областей.
У Києві оголосили повітряну тривогу.