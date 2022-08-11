Фактично по всій Україні сповіщали про повітряну тривогу

Фактично по всій Україні станом на 19:20 11 серпня сповіщали про повітряну тривогу. Відбої почалися через 20 хвилин.

Минулого разу про масштабну повітряну тривогу сповіщали о 13:19, повідомляє 24 канал. Українцям нагадують, що, коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.

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Перебувати там необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Нехтувати цим правилом не можна, адже воно рятує життя.

Про тривогу сповіщали жителів:

Волинської області;

Львівської області;

Житомирської області;

Тернопільської області;

Закарпатської області;

Івано-Франківської області;

Буковини;

Хмельницької області;

Вінницької області;

Черкаської області;

Одеської області;

Миколаївської області;

Херсонської області;

Запорізької області;

Донецької області;

Луганської області;

Харківської області;

Сумської області;

Полтавської області;

Чернігівської області;

Київської області;

Дніпропетровської області.

Українцям нагадують, що варто довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й важливо не стати жертвою фейків.

На Харківщині збили 2 ракети

Під час повітряної тривоги над Харківщиною збили 2 крилаті ракети типу "Калібр". Їх російські загарбники запустили з акваторії Чорного моря. Деталі розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

Окрім того, українські герої 11 серпня "приземлили" ворожий безпілотник. За даними військових, мовиться про тип "Орлан-10".

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