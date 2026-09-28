У Києві та області лунають вибухи: є влучання в офісну будівлю

Росія атакує Київ і область реактивними дронами. У столичному регіоні чути вибухи.

Близько о пів на шосту ранку повітряна тривога поширилася Київщиною, згодом вона залунала і в столиці.

Які наслідки атаки на Київ і область?

О 06:33 КОВА попередила про роботу ППО в регіоні.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги,

– закликали в адміністрації.

Приблизно в цей же час вибухи прогриміли у Києві. За даними Повітряних сил, ворог атакує одразу кілька районів столиці реактивними дронами. Зокрема, військові попереджали про небезпеку для Оболоні, Печерська, Шулявки та Лук'янівки.

Згодом мер Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі дрон влучив в офісну будівлю. Екстрені служби прямують на місце події.

Зауважимо, що і в ночі терор Києва не припинявся. Влада повідомляла, що в Оболонському районі пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА.

Постійних ударів ворога зазнає і область. Так, пізно увечері 27 вересня росіяни влучили по ринку "Столичний" у Софіївській Борщагівці. Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще 3 постраждали.

Також у Бориспільському районі, у Щасливому, пошкоджено легковий автомобіль. У Білоцерківському районі пошкоджено зерносховище та багатоповерхівку.