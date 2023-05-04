У Києві під час тривоги почули вибухи: спрацювала ППО

У Києві та Київській області увечері 4 травня оголошували повітряну тривогу. Згодом в українській столиці пролунала низка вибухів.

Людей закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 Канал.

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У Києві пролунали вибухи

Під час тривоги у Києві пролунала низка вибухів. У КМВА наголосили, що в українській столиці працює ППО. Людей закликають дотримуватися правил безпеки та зберігати спокій. Журналісти 24 Каналу повідомляють, що у Києві лунають також постріли.

Спершу у небі зафіксували невстановлений повітряний об'єкт. Повідомляли, що це – дрони-камікадзе. Водночас пізніше заявили про БпЛА. Станом на 20:25 заявили про декілька повітряних цілей у небі над українською столицею.

Відбій оголосили о 20:33.

ППО "приземлила" безпілотник

Вже о 20:29 заявили, що одну повітряну ціль "приземлили". Інформацію підтвердили у КМДА.

Під час останньої повітряної тривоги над Києвом був зафіксований безпілотний літальний апарат. Силами і засобами протиповітряної оборони об'єкт був збитий,

– мовиться у повідомленні.

Наголосили, що дані про постраждалих та руйнування встановлюють.

Окрім того, у мережі повідомляють, що збито й другу повітряну ціль. Підтвердження цієї інформації наразі немає.

Безпілотник у небі над Києвом: дивіться відео з мережі

Мер Києва Віталій Кличко згодом повідомив, що у Солом'янському районі столиці спалахнула пожежа. Площа загоряння – 50 квадратних метрів. Деталей наразі не розкривають.

"Вибухи і пожежа в Солом'янському районі столиці. Ймовірне потрапляння уламків БПЛА", – написав мер.

Українцям нагадують, що не можна публікувати фото на відео з місця інциденту. Також українцям нагадують, що варто оперативно реагувати на усі сповіщення про загрозу. Не можна нехтувати попередженнями про небезпеку, адже вони рятують життя.