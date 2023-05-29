У Києві під час тривоги пролунали вибухи в центральних районах: працює ППО
Джерело:Київська ОВА
Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення нашої держави. Зокрема, через активізацію загарбників повітряну тривогу оголосили в Києві, області, а також згодом в інших регіонах.
У понеділок, 29 травня, близько 11:10 повітряна тривога пролунала на Київщині. Через деякий час телеграм-канали повідомили про потужні вибухи в столиці.
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Вибухи в Києві
В Київській міській військові адміністрації констатували, що перейматися не варто, адже це працюють системи протиповітряної оборони.
Згодом мер столиці Віталій Кличко підтвердив вибухи та уточнив, що зафіксовано їх у центральних районах міста.
Вибухи в місті. В центральних районах. Залишайтеся в укриттях,
– написав очільник Києва.
Також він додав, що рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.
Уламок збитої ракети в Києві / Фото Кличка
Гасіння уламка повітряної цілі в Оболонському районі / Світлина КМВА
Через певний час в КМВА повідомили, що також уламок повітряної цілі впав в Подільському районі – Кличко проінформував про одного постраждалого, якого госпіталізували.
Загалом станом на 11:45 було зафіксовано падіння 6 уламків ракет в різних районах столиці:
- Оболонський район:
- біля АЗС;
- на дорожнє покриття із займанням;
- на зелену зону;
- Деснянський район – на територію одного з парків;
- Дніпровський район – на дорожнє покриття в різних місцях.
Тривоги в інших містах
Зазначимо, що близько 11:45 повітряна тривога заполонила усі центральні, північні, західні та майже усі східні області. Зокрема, сигнали попередження почули жителі:
- Чернігівської;
- Житомирської;
- Полтавської;
- Вінницької;
- Кіровоградської;
- Сумської;
- Львівської;
- Тернопільської:
- Волинської;
- Хмельницької;
- Івано-Франківської;
- Рівненської;
- Чернівецької;
- та Черкаської областей.
Варто подбати про безпеку
Слід сказати, що ворог дуже підступний та останніми тижнями особливо активно атакує усі регіони нашої держави за допомогою крилатих ракет, дронів та інших видів озброєння. Тому й у жодному разі не варто нехтувати своєю безпекою.
Власне, у ніч проти 29 травня російські окупанти обстріляли нашу державу.
- На Київ загарбники запустили крилаті ракети типу Х-101/555 з акваторії Каспійського моря та ударні безпілотники Shahed. Важливо, що це уже 15 за рахунком атака БпЛА на столицю від початку травня. Внаслідок неї постраждалих немає, однак є певні руйнування інфраструктури.
- Водночас були влучання в один з військових об'єктів Хмельницької області, через що постраждало 5 літальних апаратів. Розпочались роботи з відновлення злітно-посадкової смуги.
- Також на Одещині було влучання в портову інфраструктуру, про що повідомив представник ОВА Сергій Братчук.