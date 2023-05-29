У Києві під час тривоги пролунали вибухи в центральних районах: працює ППО

29 травня 2023, 11:13
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Джерело:

Київська ОВА

Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення нашої держави. Зокрема, через активізацію загарбників повітряну тривогу оголосили в Києві, області, а також згодом в інших регіонах.

У понеділок, 29 травня, близько 11:10 повітряна тривога пролунала на Київщині. Через деякий час телеграм-канали повідомили про потужні вибухи в столиці.

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Вибухи в Києві

В Київській міській військові адміністрації констатували, що перейматися не варто, адже це працюють системи протиповітряної оборони.

Згодом мер столиці Віталій Кличко підтвердив вибухи та уточнив, що зафіксовано їх у центральних районах міста.

Вибухи в місті. В центральних районах. Залишайтеся в укриттях,
– написав очільник Києва.

Також він додав, що рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.


Уламок збитої ракети в Києві / Фото Кличка


Гасіння уламка повітряної цілі в Оболонському районі / Світлина КМВА

Через певний час в КМВА повідомили, що також уламок повітряної цілі впав в Подільському районі – Кличко проінформував про одного постраждалого, якого госпіталізували. 

Загалом станом на 11:45 було зафіксовано падіння 6 уламків ракет в різних районах столиці:

  • Оболонський район:
  1. біля АЗС;
  2. на дорожнє покриття із займанням;
  3. на зелену зону;
  • Деснянський район – на територію одного з парків;
  • Дніпровський район – на дорожнє покриття в різних місцях.

Тривоги в інших містах

Зазначимо, що близько 11:45 повітряна тривога заполонила усі центральні, північні, західні та майже усі східні області. Зокрема, сигнали попередження почули жителі:

  • Чернігівської;
  • Житомирської;
  • Полтавської;
  • Вінницької;
  • Кіровоградської;
  • Сумської;
  • Львівської;
  • Тернопільської:
  • Волинської;
  • Хмельницької;
  • Івано-Франківської;
  • Рівненської;
  • Чернівецької;
  • та Черкаської областей.

Карта тривог станом на 11:45, 29 травня / alerts.in.ua

Зверніть увагу! Відбої у всіх регіонах пролунали близько 12:25.

Варто подбати про безпеку

Слід сказати, що ворог дуже підступний та останніми тижнями особливо активно атакує усі регіони нашої держави за допомогою крилатих ракет, дронів та інших видів озброєння. Тому й у жодному разі не варто нехтувати своєю безпекою.

Власне, у ніч проти 29 травня російські окупанти обстріляли нашу державу. 

  • На Київ загарбники запустили крилаті ракети типу Х-101/555 з акваторії Каспійського моря та ударні безпілотники Shahed. Важливо, що це уже 15 за рахунком атака БпЛА на столицю від початку травня. Внаслідок неї постраждалих немає, однак є певні руйнування інфраструктури.
  • Водночас були влучання в один з військових об'єктів Хмельницької області, через що постраждало 5 літальних апаратів. Розпочались роботи з відновлення злітно-посадкової смуги.
  • Також на Одещині було влучання в портову інфраструктуру, про що повідомив представник ОВА Сергій Братчук.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак