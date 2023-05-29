У Києві під час тривоги пролунали вибухи в центральних районах: працює ППО

Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення нашої держави. Зокрема, через активізацію загарбників повітряну тривогу оголосили в Києві, області, а також згодом в інших регіонах.

У понеділок, 29 травня, близько 11:10 повітряна тривога пролунала на Київщині. Через деякий час телеграм-канали повідомили про потужні вибухи в столиці.

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Вибухи в Києві

В Київській міській військові адміністрації констатували, що перейматися не варто, адже це працюють системи протиповітряної оборони.

Згодом мер столиці Віталій Кличко підтвердив вибухи та уточнив, що зафіксовано їх у центральних районах міста.

Вибухи в місті. В центральних районах. Залишайтеся в укриттях,

– написав очільник Києва.

Також він додав, що рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.



Уламок збитої ракети в Києві / Фото Кличка



Гасіння уламка повітряної цілі в Оболонському районі / Світлина КМВА

Через певний час в КМВА повідомили, що також уламок повітряної цілі впав в Подільському районі – Кличко проінформував про одного постраждалого, якого госпіталізували.

Загалом станом на 11:45 було зафіксовано падіння 6 уламків ракет в різних районах столиці:

Оболонський район:

біля АЗС; на дорожнє покриття із займанням; на зелену зону;

Деснянський район – на територію одного з парків;

Дніпровський район – на дорожнє покриття в різних місцях.

Тривоги в інших містах

Зазначимо, що близько 11:45 повітряна тривога заполонила усі центральні, північні, західні та майже усі східні області. Зокрема, сигнали попередження почули жителі:

Чернігівської;

Житомирської;

Полтавської;

Вінницької;

Кіровоградської;

Сумської;

Львівської;

Тернопільської:

Волинської;

Хмельницької;

Івано-Франківської;

Рівненської;

Чернівецької;

та Черкаської областей.

Карта тривог станом на 11:45, 29 травня / alerts.in.ua

Варто подбати про безпеку

Відбої у всіх регіонах пролунали близько 12:25.

Слід сказати, що ворог дуже підступний та останніми тижнями особливо активно атакує усі регіони нашої держави за допомогою крилатих ракет, дронів та інших видів озброєння. Тому й у жодному разі не варто нехтувати своєю безпекою.

Власне, у ніч проти 29 травня російські окупанти обстріляли нашу державу.