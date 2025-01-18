У Києві знову потужні вибухи: після "Шахедів" Росія вдарила балістикою

Вкотре ворожі "Шахеди" тероризують Київ і область. Вночі 18 січня тут пролунали вибухи. За повідомленнями влади, це робота ППО по дронах.

Вибухи у Києві пролунали приблизно о 5 годині ранку. За мить до цього було гучно в області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА та начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

ППО працює на Оболоні

Мер Києва Віталій Кличка повідомив, що на Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Також він закликав перебувати в укриттях. Роботу ППО підтвердили і в Київський МВА. Наразі інформації про наслідки немає.

До цього Повітряні сили попереджали, що над столицею перебуває ворожий БпЛА. Заходив "Шахед" на Київ зі сходу.

Гучно було також на Київщині

У Київській ОВА заявили, що у повітряному області просторі зафіксовано БпЛА.

Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– наголосили чиновники.

Водночас в ОВА закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

За даними Повітряних сил, на Київщині була загроза ударних БпЛА для броварів – сюди вони рухалися з північного сходу. А зі сходу ворожий ударний БпЛА летів на Бориспіль і Київ.

Найімовірніше, на Київщину "Шахеди" залітали з Чернігівщини. Повітряні сили писали, що БпЛА там перебували на північному сході та південному заході та тримали західний курс.

Станом на 5:30 тривога в Києві та області тривала. За інформацією моніторингових ресурсів, на Київщині щонайменше 2 БпЛА. Залишайтеся в укриттях до відбою.

Додамо, що цієї ночі вибухи також лунали на Хмельниччині та Дніпропетровщині. А напередодні вночі на Київщині внаслідок падіння уламків дрона було поранено дитину. Також сталася пожежа у кафе-магазині та прибудованій котельні. Крім того, постраждали будинки та авто.