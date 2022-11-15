У Києві та області ввели екстрені вимкнення світла: половина столиці знеструмлена

У Києві та області екстрено вимкнули електрику. Орієнтовно половина столиці знеструмлена.

Відповідну інформацію повідомили у Київських електромережах після атак росіян по столиці та області.

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У Києві та області вимкнули світло

Укренерго розпочало вимушені екстрені відключення світла.

Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні,

– заявили в Київських електромережах.

За даними компанії, графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Людей закликали економити світло.

Станом на 16:30 15 листопада голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що росіяни продовжують обстрілювати область.

"Небезпека триває. Залишайтеся в укриттях", – закликав Кулеба.

Де немає світла в столиці

Мер міста Віталій Кличко заявив, що в Києві без світла попередньо щонайменше половина клієнтів.

Коротко про наслідки атаки в Україні

Орієнтовно о 15 годині в Україні пролунала тривога. Згодом Росія почала атакувати Україну.

Відомо, що вороги випустили по нашій державі до 100 ракет. Володимир Зеденський заявив, що 85 ударів випущені по Україні.

Окрім того, за даними мера Львова Андрія Садового, 80% Львова без світла, нема тепла і гарячої води.

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