У Києві та області ввели екстрені вимкнення світла: половина столиці знеструмлена

15 листопада 2022 , 17:09
Читать новость на русском

У Києві та області екстрено вимкнули електрику. Орієнтовно половина столиці знеструмлена.

Відповідну інформацію повідомили у Київських електромережах після атак росіян по столиці та області. 

Зауважте У центрі Києва російська ракета влучила у 2 житлові будинки

У Києві та області вимкнули світло

Укренерго розпочало вимушені екстрені відключення світла.

Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні,
заявили в Київських електромережах.    

За даними компанії, графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Людей закликали економити світло. 

Станом на 16:30 15 листопада голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що росіяни продовжують обстрілювати область.

"Небезпека триває. Залишайтеся в укриттях", – закликав Кулеба. 

Де немає світла в столиці

Мер міста Віталій Кличко заявив, що в Києві без світла попередньо щонайменше половина клієнтів.

Коротко про наслідки атаки в Україні

  • Орієнтовно о 15 годині в Україні пролунала тривога. Згодом Росія почала атакувати Україну.
  • Відомо, що вороги випустили по нашій державі до 100 ракет. Володимир Зеденський заявив, що 85 ударів випущені по Україні.
  • Окрім того, за даними мера Львова Андрія Садового, 80% Львова без світла, нема тепла і гарячої води. 

Дивіться також – масований ракний удар по Україні: відео

 

Автор: Діана Квасневська