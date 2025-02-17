У Києві та областях була тривога, росіяни запускали ракети

Удень 17 лютого Росія атакувала Україну ракетами. Тривога швидко дісталася Києва. 24 Канал розкаже деталі.

Ворог не тільки б'є по Україні наявними ракетами та безпілотниками, але й модернізує зброю. Наприклад, уночі 16 лютого для удару по Миколаєву було використано дрон із 12-канальними антенами.

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Що відомо про тривогу вдень 17 лютого в Україні