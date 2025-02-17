У Києві та областях була тривога, росіяни запускали ракети
Удень 17 лютого Росія атакувала Україну ракетами. Тривога швидко дісталася Києва. 24 Канал розкаже деталі.
Ворог не тільки б'є по Україні наявними ракетами та безпілотниками, але й модернізує зброю. Наприклад, уночі 16 лютого для удару по Миколаєву було використано дрон із 12-канальними антенами.
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Що відомо про тривогу вдень 17 лютого в Україні
ПС підтвердили, що на Полтавщині працює ворожий розвіддрон. Зберігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Відбій ракетної небезпеки по областях, – ПС. Імовірно, на Полтавщині збивають розвідувальний дрон. Також монітори писали, що по Чернігівщині продовжують працювати ворожі розвідувальні безпілотники. Карта оновлюється в реальному часі. У Києві відбій, написали монітори. ПС дали відбій трохи пізніше. Тривога в Києві пов'язана з тим, що авіаційні ракети летіли в бік Київщини через Чернігівщину. ПС не наводили деталей, але моніторингові спільноти писали, що росіяни могли запустити три Х-69 на Чернігівщину з літаків Су-57. До того над Чернігівською областю літали ворожі дрони-розвідники "Орлан". Монітори пишуть, що на цей момент ракети не спостерігаються. Повітряні сили написали про небезпеку для Чернігова. Швидкісна ціль на Чернігівщині зі Сходу, – ПС. Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська та Одеська області – ракетна небезпека. Повітряні сили написали, що є активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Де зараз тривога
ПС підтвердили, що на Полтавщині працює ворожий розвіддрон.
Зберігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Відбій ракетної небезпеки по областях, – ПС.
Імовірно, на Полтавщині збивають розвідувальний дрон.
Також монітори писали, що по Чернігівщині продовжують працювати ворожі розвідувальні безпілотники.
Карта оновлюється в реальному часі.
У Києві відбій, написали монітори. ПС дали відбій трохи пізніше.
Тривога в Києві пов'язана з тим, що авіаційні ракети летіли в бік Київщини через Чернігівщину.
ПС не наводили деталей, але моніторингові спільноти писали, що росіяни могли запустити три Х-69 на Чернігівщину з літаків Су-57.
До того над Чернігівською областю літали ворожі дрони-розвідники "Орлан".
Монітори пишуть, що на цей момент ракети не спостерігаються.
Повітряні сили написали про небезпеку для Чернігова.
Швидкісна ціль на Чернігівщині зі Сходу, – ПС.
Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська та Одеська області – ракетна небезпека.
Повітряні сили написали, що є активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.