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24 Канал Новини України У Києві та областях була тривога, росіяни запускали ракети
17 лютого, 15:32
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У Києві та областях була тривога, росіяни запускали ракети

Ірина Чеботнікова

Удень 17 лютого Росія атакувала Україну ракетами. Тривога швидко дісталася Києва. 24 Канал розкаже деталі.

Ворог не тільки б'є по Україні наявними ракетами та безпілотниками, але й модернізує зброю. Наприклад, уночі 16 лютого для удару по Миколаєву було використано дрон із 12-канальними антенами.

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Що відомо про тривогу вдень 17 лютого в Україні

16:02, 17 лютого

ПС підтвердили, що на Полтавщині працює ворожий розвіддрон.

16:00, 17 лютого

Зберігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

15:59, 17 лютого

Відбій ракетної небезпеки по областях, – ПС.

15:56, 17 лютого

Імовірно, на Полтавщині збивають розвідувальний дрон.

Також монітори писали, що по Чернігівщині продовжують працювати ворожі розвідувальні безпілотники.

15:55, 17 лютого

Де зараз тривога

Карта оновлюється в реальному часі.

15:51, 17 лютого

У Києві відбій, написали монітори. ПС дали відбій трохи пізніше.

15:45, 17 лютого

Тривога в Києві пов'язана з тим, що авіаційні ракети летіли в бік Київщини через Чернігівщину.

15:42, 17 лютого

ПС не наводили деталей, але моніторингові спільноти писали, що росіяни могли запустити три Х-69 на Чернігівщину з літаків Су-57.

До того над Чернігівською областю літали ворожі дрони-розвідники "Орлан".

15:39, 17 лютого

Монітори пишуть, що на цей момент ракети не спостерігаються.

15:33, 17 лютого

Повітряні сили написали про небезпеку для Чернігова.

15:29, 17 лютого

Швидкісна ціль на Чернігівщині зі Сходу, – ПС.

15:03, 17 лютого

Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська та Одеська області – ракетна небезпека.

14:58, 17 лютого

Повітряні сили написали, що є активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.