У Києві обшукують квартиру політтехнолога та близького друга Медведчука
Джерело:"Українська правда"
Правоохоронці прийшли з обшуком до політтехнолога Михайла Погребинського, який є близьким другом Віктора Медведчука.
Журналістам підтвердили цю інформацію у Київській прокуратурі, але подробиць не надали. Лише зазначили, що "слідчі дії тривають".
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Погребинський тривалий час підтримував товариські стосунки із кумом Путіна. Він є засновником та керівником громадської організації "Київський центр політичних досліджень та конфліктології". Відомо, що обшуки проводять у його київській квартирі на Ярославовому валу.
Що відомо про справу:
- Слідчі повідомили, що організація "Київський центр політичних досліджень та конфліктології" постійно вивчала настрої українців та передавала свої аналізи до Росії, де планували політику щодо України.
- Також ГО Погребинського готувала та передавала до Росії аналітику щодо найбільш вагомих подій в Україні.
- Окрім цього, сам Погребинський готував та передавав російській стороні поради щодо інформаційних спецоперацій проти України.
Сеяр Куршутов на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що під час обшуку у Погребинського виявили сфальсифіковані результати опитування, де нібито 46% українців підтримують президента Росії Володимира Путіна.
Ймовірно, Погребинський у Києві
За інформацією українських правоохоронців, наразі політтехнолог перебуває в Києві.
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