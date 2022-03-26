У Києві обшукують квартиру політтехнолога та близького друга Медведчука

26 березня 2022 , 18:59
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Джерело:

"Українська правда"

Правоохоронці прийшли з обшуком до політтехнолога Михайла Погребинського, який є близьким другом Віктора Медведчука.

Журналістам підтвердили цю інформацію у Київській прокуратурі, але подробиць не надали. Лише зазначили, що "слідчі дії тривають".

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Погребинський тривалий час підтримував товариські стосунки із кумом Путіна. Він є засновником та керівником громадської організації "Київський центр політичних досліджень та конфліктології". Відомо, що обшуки проводять у його київській квартирі на Ярославовому валу.

Що відомо про справу:

  • Слідчі повідомили, що організація "Київський центр політичних досліджень та конфліктології" постійно вивчала настрої українців та передавала свої аналізи до Росії, де планували політику щодо України. 
  • Також ГО Погребинського готувала та передавала до Росії аналітику щодо найбільш вагомих подій в Україні.
  • Окрім цього, сам Погребинський готував та передавав російській стороні поради щодо інформаційних спецоперацій проти України.

Сеяр Куршутов на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що під час обшуку у Погребинського виявили сфальсифіковані результати опитування, де нібито 46% українців підтримують президента Росії Володимира Путіна.

Ймовірно, Погребинський у Києві

За інформацією українських правоохоронців, наразі політтехнолог перебуває в Києві.

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Автор: Анастасія Кушпіт