У Києві останні миті підготовки до військового параду: фото та відео з центру столиці

В Україні 24 серпня відбудеться масштабний військовий парад. У столиці він буде не лише на вулицях, а й на Дніпрі. Вже зранку до центру Києва прибула військова техніка.

Вже до восьмої ранку на Хрещатик частково перемістили військову техніку. На центральних вулицях можна побачити, зокрема, БТР та тактичні колісні бойові машини.

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У центрі Києва – військова техніка

На кожній з них – синьо-жовті стяги. Проводять останні репетиції та слухають настанови перед парадом і військові. Тренують участь у параді і чотирилапі – собаки прибули разом з прикордонниками.



На вулицях чимало правоохоронців. Вони уже перекрили Майдан Незалежності. Периметр, де проводитимуть парад, огородили біло-червоною стрічкою. Поліцейські контролюють, аби за неї не проходили кияни та гості столиці.

Дивіться відео з центру Києва / Відео 24 каналу:

Дивіться фото з центру Києва перед парадом /Фото Андрія Шляхтіна, 24 канал:

Коротко про День Незалежності у столиці: