У Києві підлітки обкрадали могили загиблих Героїв: їхніх батьків затримала поліція

У Києві підлітки заради розваги розкрадали могили загиблих військових. У поліції вже вжили заходів.

У Києві викрили групу малолітніх порушників, які обкрадали могили полеглих військовослужбовців. Підлітки систематично забирали прапори, браслети, шеврони та інші речі.

Дивіться також На Одещині підлітки танцювали на Алеї Слави загиблим героям: що зробила поліція

На батьків порушників склали протоколи

️На зауваження дорослих підлітки реагували агресивно. Також на кладовищі вони вживали алкогольні напої та палили.

На місці до нас звернулось багато людей із аналогічними скаргами. Навідуючись до могил своїх близьких, люди часто спостерігають, як декілька малолітніх порушників, не соромлячись забирають з могил прапори, браслети, шеврони, нашивки, квіти, а також інші пам’ятні речі.

– сказав начальник сектору ювенальної превенції Подільського управління поліції Артур Лісниченко.

️Правоохоронці встановили 8 малолітніх порушників – це хлопці та дівчата, 2010 та 2011 років народження. Їх разом із батьками доправили до відділку поліції для складання адміністративних протоколів за неналежне виховання дітей.



На батьків склали адміністративні протоколи / Фото Поліції Києва

Ба більше, поліцейським навіть вдалося розшукати та повернути вкрадені речі.

Схожі випадки вже траплялися