У Києві підтопило станції метро: як планують уникнути транспортного колапсу

У Києві 8 грудня припинила працювати частина станцій синьої гілки метро. Тобто від Либідської до Теремків. Саме через це прем'єр Денис Шмигаль доручив провести засідання Держкомісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо ситуації із підтопленням декількох станцій метро у Києві завершилось орієнтовно перед 9:41 9 грудня. Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що вирішили під час перемовин.

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Що вирішили через підтоплення метро у Києві

Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що через закриття частини метро основне навантаження із перевезення громадян припаде на наземний громадський транспорт. На маршрути пустять більше одиниць транспорту, тому рух на дорозі може значно ускладнитись.

Тому вніс пропозицію, яку підтримали під час засідання Комісії: впроваджуємо зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці,

– запевнив Ігор Клименко.

За його словами, у столиці України:

збільшать пропускну спроможність громадського транспорту,

відрегулюють хронометраж перемикання сигналів світлофора,

перенесуть для зручності зупинки громадського транспорту,

змінять деякі дорожні знаки,

працюватимуть посилені патрулі.

Глава МВС пообіцяв, що детальнішу інформацію розкажуть в Департаменті патрульної поліції.

"Обов'язково детально анонсуємо всі нововведення, які, переконаний, попередять транспортний колапс у столиці", – запевнив глава МВС.

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У Києві підтопило станції метро: основне

8 грудня у Київському метрополітені розгерметизувався тунель. Через це вода підтопила частину метро. Так, закриють майже чверть синьої гілки – Оболонсько-Теремківську лінію Київського метрополітену.

Відомо, що на пів року на ремонт закриють "Деміївська" та "Теремки". Окрім того, станції "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" і "Теремки" працюватимуть як укриття.

Вже 11 грудня почнуть бурити свердловини, щоб провести геологічні та геодезичні роботи, а також перевірити, чи дотримувалися норм під час будівництва.

Київська міська прокуратура вже заявила, що через затоплення частини метро почала досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

У Київській міській державній адміністрації повідомляли, що перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" споруджували в заплаві річки Либідь у 2008 – 2010 роках. Їх створили підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні. Окрім того, у 2008 – 2010 роках під плавунами втопився тоннелепрохідний щит. Та й загалом – частина Києва "стоїть" на річці Либідь, яка часом виходить із берегів і затоплює столицю.