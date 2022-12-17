У Києві після масованої атаки відновило роботу метро
Джерело:Віталій Кличко
Київське метро відновило рух після масованої ракетної атаки по Україні. Під час тривоги воно слугувало людям за укриття.
За словами мера Києва, метро відновило роботу о 7:30 17 грудня. Варто пригадати, що зупинився рух 16 грудня через пошкодження енергетичної системи та аварійні відключення електроенергії.
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Що відомо про відновлення руху метро
Сьогодні (17 грудня – 24 канал) зранку, о 7:30 відновлює роботу київське метро,
– заявив Віталій Кличко.
У Київській міській державній адміністрації пояснили, що в цей день метрополітен курсуватиме з інтервалом вихідного дня, тобто кожні 10 хвилин.
У відомстві також пригадали, що київська підземка:
- працює як укриття під час повітряної тривоги;
- а також має облаштовані на 19 станціях столичного метрополітену точки з USB-зарядками, де можна підзарядити мобільні та інші гаджети.
Як працює інший транспорт в Києві
Офіційний портал Києва опублікував номери та схеми маршрутів, які курсуватимуть в місті. За даними влади, деякі з 17 грудня дублюватимуть тролейбусні, трамвайні сполучення, а також лінії метрополітену.
Проте згодом у КМДА повідомили, що додаткові автобуси КП "Київпастранс", що частково дублювали маршрути метрополітену, припинили курсувати після відновлення руху метро.
Що відбувається у столиці після масованого ракетного удару
- Станом на ранок 17 грудня Віталій Кличко повідомив, що вранці в Києві вже повернули водопостачання. Ба більше, за даними мера, половина киян – вже мають тепло і влада працює, щоб повернути його у всі домівки.
- Віталій Кличко також повідомив, що світло є у 2/3 киян. Проте у всіх діють графіки аварійних відключень. Адже є значний дефіцит електроенергії. Тому людей просять надалі економити.
- Варто пригадати, що 16 грудня по Києву випустили 40 ракет. З них 37 – збила наша ППО. За даним КМДА, це була одна з найбільших ракетних атак на столицю з 24 лютого 2022 року.