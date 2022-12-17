У Києві після масованої атаки відновило роботу метро

Київське метро відновило рух після масованої ракетної атаки по Україні. Під час тривоги воно слугувало людям за укриття.

За словами мера Києва, метро відновило роботу о 7:30 17 грудня. Варто пригадати, що зупинився рух 16 грудня через пошкодження енергетичної системи та аварійні відключення електроенергії.

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Що відомо про відновлення руху метро

Сьогодні (17 грудня – 24 канал) зранку, о 7:30 відновлює роботу київське метро,

– заявив Віталій Кличко.

У Київській міській державній адміністрації пояснили, що в цей день метрополітен курсуватиме з інтервалом вихідного дня, тобто кожні 10 хвилин.

У відомстві також пригадали, що київська підземка:

працює як укриття під час повітряної тривоги;

а також має облаштовані на 19 станціях столичного метрополітену точки з USB-зарядками, де можна підзарядити мобільні та інші гаджети.

Як працює інший транспорт в Києві

Офіційний портал Києва опублікував номери та схеми маршрутів, які курсуватимуть в місті. За даними влади, деякі з 17 грудня дублюватимуть тролейбусні, трамвайні сполучення, а також лінії метрополітену.

Проте згодом у КМДА повідомили, що додаткові автобуси КП "Київпастранс", що частково дублювали маршрути метрополітену, припинили курсувати після відновлення руху метро.

Що відбувається у столиці після масованого ракетного удару