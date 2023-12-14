У Києві чули вибухи: росіяни втретє за добу підняли у повітря МіГ-31К

Протягом доби 14 грудня Повітряні Сили вже тричі повідомляли про тривогу через зліт МіГ-31К. Після крайньої сирени вибухи пролунали у Києві.

Повітряну тривогу оголосили об 15:35, а вибухи пролунали приблизно об 15:47. Російські винищувачі злетіли з аеродрому Саваслейка.

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Вибух у Києві

За 12 хвилин після оголошення повітряної тривоги через зліт російського винищувача МіГ-31К у Києві пролунав вибух. Це вже третя за останню добу масштабна тривога через загрозу запусків ракет "Кинджал". За попередньою інформацією була робота ППО у столиці.

Повітряні Сили об 15:45 попередили про запуск ракет у напрямку столиці та Старокостянтинова, що на Хмельниччині. За повідомленнями ЗСУ, у небі було зафіксовано три ворожі повітряні цілі. Станом на 16:13 пролунали відбої маштабної повітряної тривоги.

Згодом стало відомо про повторні вибухи у Хмельницькій області. Повітряні Сили зафіксували рух ракет на Захід. Також повідомлялося про ракету на Житомирщині. ЗСУ попередили жителів Луцька та Рівного про загрозу та закликали їх залишатися в укриттях.

Наслідки попередніх тривог