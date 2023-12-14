У Києві чули вибухи: росіяни втретє за добу підняли у повітря МіГ-31К
Протягом доби 14 грудня Повітряні Сили вже тричі повідомляли про тривогу через зліт МіГ-31К. Після крайньої сирени вибухи пролунали у Києві.
Повітряну тривогу оголосили об 15:35, а вибухи пролунали приблизно об 15:47. Російські винищувачі злетіли з аеродрому Саваслейка.
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Вибух у Києві
За 12 хвилин після оголошення повітряної тривоги через зліт російського винищувача МіГ-31К у Києві пролунав вибух. Це вже третя за останню добу масштабна тривога через загрозу запусків ракет "Кинджал". За попередньою інформацією була робота ППО у столиці.
Повітряні Сили об 15:45 попередили про запуск ракет у напрямку столиці та Старокостянтинова, що на Хмельниччині. За повідомленнями ЗСУ, у небі було зафіксовано три ворожі повітряні цілі. Станом на 16:13 пролунали відбої маштабної повітряної тривоги.
Згодом стало відомо про повторні вибухи у Хмельницькій області. Повітряні Сили зафіксували рух ракет на Захід. Також повідомлялося про ракету на Житомирщині. ЗСУ попередили жителів Луцька та Рівного про загрозу та закликали їх залишатися в укриттях.
Наслідки попередніх тривог
- Перша повітряна тривога пролунала об 11:07 й вона тривала майже 2 години – до 12:42. Повідомлялося, що окупанти підняли в небо 4 винищувачі МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Тоді, на щастя, минулося без пусків ракет.
- Під час другої за день, повітряної тривоги росіяни обрали за ціль Хмельницьку область. Вибухи там пролунали за 10 хвилин після того, як пролунали сирени. Тривогу оголосили об о 14:09, а вибух був о 14:40.
- Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів, що росіяни здійснювали пуск аеробалістичної ракети "Кинджал". Він не став розкривати деталей, куди саме цілили росіяни, адже ворог це може використовувати у власних цілях. За попередньою інформацією, росіяни здійснили пуск аеробалістичних ракет з території Липецької області.
- Росіяни так часто атакують Старокостянтинів через розміщення там військового аеродрому, де базується українська тактична авіація. В Україні є інші аеродроми, однак саме військовий об'єкт у Хмельницькій області лишається пріорітетним для російських окупантів.