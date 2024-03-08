У Києві в незаконному call-центрі побили журналіста: поліція відреагувала

Правоохоронці повідомили про побиття журналіста у Печерському районі Києва. Представник ЗМІ перевіряв інформацію про діяльність незаконного call-центру.

У мережі відразу почали поширювати відео побиття журналіста. На кадрах також видно працівників правоохоронних органів.

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У Києві в незаконному call-центрі побили журналіста

За попередньою інформацією, представники медіа отримали інформацію про те, що в одному з офісних приміщень, ймовірно, діє незаконний call-центр.

Журналісти прибули за вказаною адресою, де під час спілкування з особами, що перебували в офісі, виник конфлікт. У результаті один із представників ЗМІ отримав тілесні ушкодження.

За фактом побиття журналіста розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про погрозу або насильство щодо журналіста.

Станом на зараз поліцейські встановлюють всіх учасників та детальні обставини події.

Що відомо про побиття

Попередньо, спочатку представників ЗМІ намагались не впускати до приміщення, а коли вони все ж потрапили всередину, працівники call-центру почали тікати.

Журналісти викликали поліцію. Поки правоохоронці їхали, працівники встигли винести з приміщення техніку, а також документи.

Пізніше, вже за присутності поліції, троє невідомих напали на журналістів. За попередніми даними, в одного намагались вибити з рук телефон, іншого – вдарили по обличчю.

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