У Києві погодинно вимикатимуть світло: де шукати графіки

У Києві 16 травня ввели стабілізаційні відключення через дефіцит електроенергії, який зберігається у нашій державі. Внаслідок цього у столиці діятимуть графіки, за якими вимикатимуть світло.

Інформацію щодо погодинних відключень світла у Києві за адресами споживачів можна дізнатися за допомогою кількох методів. Де і як шукати графіки, коли вимикатиму електроенергію – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як дізнатися графіки відключень на YASNO

Дізнатися про те, коли вимикатимуть світло за адресами погодинно, можна за допомогою сайту компанії YASNO. Для цього потрібно:

перейти за посиланням на сайт YASNO;

вибрати свій регіон у правому верхньому кутку;

натиснути на "Графік можливих відключень";

ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Також YASNO передбачила можливість дізнатися про графіки відключень електроенергії за допомогою бота в телеграмі. Щоб отримати графіки:

перейдіть за посиланням, чат-бот відкриється автоматично;

оберіть свій регіон;

натисніть "Можливі відключення";

введіть свою адресу.

Де шукати графіки на сайті ДТЕК

Крім того, дізнатися про свій графік погодинних відключень світла можна на сайті ДТЕК. Для отримання графіка:

перейдіть за посиланням на сайт ДТЕК;

виберіть "Відсутня електроенергія";

введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Варто зазначити, що світло для кожної з груп у Києві відключатимуть у проміжках тривалістю 4 години.

Коли можуть діяти графіки відключень світла

Графіки відключень у Києві 16 травня можуть застосовувати у проміжках з 00:00 до 09:00 та з 16:00 до 00:00. При цьому в компанії YASNO зауважили, що в новому графіку для споживачів вимкнення електроенергії мають проміжки у 2-4-3 години, а не 2-3-4 години, як це було раніше.

До того ж кількість груп споживачів у столиці збільшилася з трьох до шести. Ця зміна має на меті підвищити передбачуваність і точність відключень електроенергії, забезпечивши їх точну відповідність графіку. Як результат, більше споживачів матимуть доступ до електроенергії одночасно.

Чому в Україні ввели стабілізаційні відключення

У компанії ДТЕК пояснили, що ситуація в енергосистемі важка і зберігається дефіцит електроенергії. Тому в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях 16 травня можливі стабілізаційні відключення.

Представники ДТЕК додали, що можливі відключення також і на Донеччині. В компанії попрохали споживати електроенергію розумно.

В компанії Укренерго також наголосили, що 16 травня графіки погодинних відключень світла діятимуть по всіх областях нашої держави. Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною.