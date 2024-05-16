У Києві погодинно вимикатимуть світло: де шукати графіки
У Києві 16 травня ввели стабілізаційні відключення через дефіцит електроенергії, який зберігається у нашій державі. Внаслідок цього у столиці діятимуть графіки, за якими вимикатимуть світло.
Інформацію щодо погодинних відключень світла у Києві за адресами споживачів можна дізнатися за допомогою кількох методів. Де і як шукати графіки, коли вимикатиму електроенергію – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Як дізнатися графіки відключень на YASNO
Дізнатися про те, коли вимикатимуть світло за адресами погодинно, можна за допомогою сайту компанії YASNO. Для цього потрібно:
- перейти за посиланням на сайт YASNO;
- вибрати свій регіон у правому верхньому кутку;
- натиснути на "Графік можливих відключень";
- ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.
Також YASNO передбачила можливість дізнатися про графіки відключень електроенергії за допомогою бота в телеграмі. Щоб отримати графіки:
- перейдіть за посиланням, чат-бот відкриється автоматично;
- оберіть свій регіон;
- натисніть "Можливі відключення";
- введіть свою адресу.
Де шукати графіки на сайті ДТЕК
Крім того, дізнатися про свій графік погодинних відключень світла можна на сайті ДТЕК. Для отримання графіка:
- перейдіть за посиланням на сайт ДТЕК;
- виберіть "Відсутня електроенергія";
- введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.
Варто зазначити, що світло для кожної з груп у Києві відключатимуть у проміжках тривалістю 4 години.
Коли можуть діяти графіки відключень світла
Графіки відключень у Києві 16 травня можуть застосовувати у проміжках з 00:00 до 09:00 та з 16:00 до 00:00. При цьому в компанії YASNO зауважили, що в новому графіку для споживачів вимкнення електроенергії мають проміжки у 2-4-3 години, а не 2-3-4 години, як це було раніше.
До того ж кількість груп споживачів у столиці збільшилася з трьох до шести. Ця зміна має на меті підвищити передбачуваність і точність відключень електроенергії, забезпечивши їх точну відповідність графіку. Як результат, більше споживачів матимуть доступ до електроенергії одночасно.
Чому в Україні ввели стабілізаційні відключення
- У компанії ДТЕК пояснили, що ситуація в енергосистемі важка і зберігається дефіцит електроенергії. Тому в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях 16 травня можливі стабілізаційні відключення.
- Представники ДТЕК додали, що можливі відключення також і на Донеччині. В компанії попрохали споживати електроенергію розумно.
- В компанії Укренерго також наголосили, що 16 травня графіки погодинних відключень світла діятимуть по всіх областях нашої держави. Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною.