У Києві попрощалися із поліцейською Марією Дзюмагою, яка загинула під час російського обстрілу

У Києві попрощалися з 22-річною поліцейською Марією Дзюмагою. Вона служила в управлінні поліції метрополітену й загинула внаслідок ракетної атаки Росії 10 липня.

Загалом у той день загинули 2 людей, понад 20 потримали поранення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУНП Києва.

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Як у Києві прощалися із загиблою поліцейською Марією Дзюмагою?

Марія понад два роки працювала у правоохоронних органах. Вона загинула 10 липня під час масованої атаки Росії на Київ.

Марія ніколи не залишалася байдужою до чужого горя та завжди була готова прийти на допомогу. Любила тварин, займалася спортом. Ще нещодавно здавала кров у донорських центрах, щоб рятувати інших та дарувати надію на одужання,

– згадують її колеги.

Марію поховали 12 липня в рідній Житомирській області. Попрощатися з нею приїхали рідні, друзі та колеги у поліції.

У Києві прощалися із загиблою Марією Дзюмагою: фото Нацполіції Києва