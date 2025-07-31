У Києві пошкоджена залізнична інфраструктура: чи змінився графік руху поїздів
- Внаслідок обстрілу Києва 31 липня постраждала залізнична інфраструктура, рух на цій ділянці частково здійснюється тепловозами.
- Потяги далекого сполучення курсують за графіком, можливі незначні затримки приміських рейсів Kyiv City Express.
Вночі 31 липня російська окупаційна армія здійснила комбінований удар по Києву. Внаслідок обстрілу в одному з районів столиці постраждала залізнична інфраструктура.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
Дивіться також Влучання у багатоповерхівку, пожежі, згорілі авто: жахливі кадри наслідків атаки на Київ
Чи вплинув обстріл на рух поїздів?
Внаслідок пошкодження залізничної інфраструктури в Києві рух на одній з ділянок тимчасово здійснюється тепловозами.
За словами Укрзалізниці, під час обстрілу пасажири та працівники компанії не постраждали. Відновлення повноцінного руху очікується близько 9:00.
Наразі поїзди далекого сполучення курсують за графіком, однак можливі незначні затримки приміських рейсів Kyiv City Express у напрямку від Святошина до станції Київ-Пасажирський.
Працюємо, щоб якнайшвидше повернутись до звичного графіку,
– наголосили представники Укрзалізниці.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу Києва 31 липня була зруйнована житлова дев'ятиповерхівка у Святошинському районі столиці. Загалом наслідки масованої атаки зафіксували більш ніж на 27 локаціях міста.