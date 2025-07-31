Вночі 31 липня російська окупаційна армія здійснила комбінований удар по Києву. Внаслідок обстрілу в одному з районів столиці постраждала залізнична інфраструктура.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Чи вплинув обстріл на рух поїздів?

Внаслідок пошкодження залізничної інфраструктури в Києві рух на одній з ділянок тимчасово здійснюється тепловозами.

За словами Укрзалізниці, під час обстрілу пасажири та працівники компанії не постраждали. Відновлення повноцінного руху очікується близько 9:00.

Наразі поїзди далекого сполучення курсують за графіком, однак можливі незначні затримки приміських рейсів Kyiv City Express у напрямку від Святошина до станції Київ-Пасажирський.

Працюємо, щоб якнайшвидше повернутись до звичного графіку,

– наголосили представники Укрзалізниці.

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Нагадаємо, внаслідок обстрілу Києва 31 липня була зруйнована житлова дев'ятиповерхівка у Святошинському районі столиці. Загалом наслідки масованої атаки зафіксували більш ніж на 27 локаціях міста.