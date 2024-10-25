У Києві – повторні вибухи: "Шахеди" продовжують атакувати столицю

У Києві пізно ввечері 25 жовтня почули повторні вибухи. На столицю все ще летять російські безпілотники типу "Шахед".

По ворожих дронах також працює ППО. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, передає 24 Канал.

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Що відомо про нові вибухи у Києві

Вибухи у столиці також почули близько 21:51. Сергій Попко зазначив, що працюють наші захисники неба по дронах.

В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

– написав генерал.

Згодом начальник Київської міської військової адміністрації уточнив, що є інформація щодо падіння уламків на відкритій місцевості в Шевченківському районі.

"Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється", – зазначив він.

Варто зазначити, що це вже другий раз за вечір, коли в Києві чули вибухи. У попередній раз у столиці також працювала ППО по "Шахедах", які летіли, щоб атакувати столицю.

Окрім того, під час атаки у Києві один із дронів влучив у будинок у Солом'янському районі. Там загорілися верхні поверхи, а людей були змушені евакуювати.

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