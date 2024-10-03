У Києві працює ППО: уламки пошкодили багатоповерхівку

Київ вночі 3 жовтня атакували російські ударні дрони-камікадзе. У столиці працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Водночас у місті фіксують падіння уламків.

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Що відомо про роботу ППО у столиці

Начальник КМВА повідомив, що триває загроза застосування ударних БпЛА для Києва.

В місті працювало ППО. Внаслідок падіння уламків в Деснянському районі міста попередньо, пошкоджено багатоповерхівку,

– зазначив генерал.

На місці події без пожежі. Інформація щодо наслідків ще уточнюють.

Згодом Попко написав, що внаслідок падіння уламків біля житлового будинку видимі пошкодження будівлі відсутні. Інформація про постраждалих не надходила.

До слова, українська протиповітряна оборона також працює по ворожих цілях і в Київській області. В ОВА закликали громадян перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також подбати про власну безпеку і дотримуватися інформаційної тиші.

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