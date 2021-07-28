У Києві Православна церква України відзначила річницю хрещення Русі
Джерело:фейсбук-сторінка ПЦУ
У Києві ПЦУ відзначила 1033-ю річницю Хрещення Русі. 27 та 28 липня Митрополит Епіфаній разом з духовенством провели молебні та рушили до Володимирської гірки.
Молебень розпочався вчора, 27 липня, у Михайлівському Золотоверхому й тривав усю ніч. Зранку Блаженнійший Митрополит Епіфаній у цьому ж соборі очолив Божественну літургію.
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Хресна хода УПЦ
Згодом духовенство разом з вірянами влаштували Хресну ходу до пам’ятника князю Володимиру, який й похрестив Київську Русь.
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Поліція слідкує за порядком
Київська поліція другий день поспіль залучена у забезпеченні правопорядку в місті. На релігійні заходи залучили всі підрозділи.Нагадаємо, що вчора, 27 липня, у столиці пройшла Хресна хода, організована церквою московського патріархату. Через це у центрі Києві був обмежений рух транспорту.