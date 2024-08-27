У Києві прогриміли потужні вибухи

Близько п'ятої ранку 27 серпня в Києві сталися потужні вибухи. Раніше Повітряні сили повідомили про загрозу ракетного удару.

По всій території України було оголошено повітряну тривогу. Голова Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що мовиться саме про удар крилатими ракетами.

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Вектор руху ракет – Київ та Умань

Моніторингові канали припускають, що над столицею могла відпрацювати ППО. Інформації від влади поки що немає. У Повітряних силах наголосили, що наразі є загроза для таких напрямків:

Київ;

Умань;

Вінниччина – курс на Захід;

Миколаївщина.

Зазначимо, що близько четвертої ранку у ЗСУ повідомили про зліт кількох з Ту-95МС з аеродрому "Енгельс-2". На пускових рубежах вони могли опинитись вже через пів години – о 4:30.



Звечора ворог атакує Україну одразу кількома групами "Шахедів", вибухи лунали у Сумах та на Київщині. Також ворог піднімав у повітря літаки МіГ-31К, які випустили "Кинджали". За інформацією Львівської ОВА, аеробалістичні ракети цілили по західних областях.