Російська армія спрямувала чергові реактивні дрони на Київ. У столиці було чутно вибухи.

ППО працювала проти ворожих цілей. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.

Обстріл Києва дронами стався вночі 21 листопада: що відомо?

Повітряну тривогу у Києві оголосили 21 листопада вночі приблизно о 00:41. Вона тривала лише 10 хвилин, але реактивні дрони російської армії встигли залетіти до міста.

Повітряні сили попереджали про наближення засобів нападу ворога до столиці з боку Вишгорода. За кілька хвилин кияни почули вибухи та роботу сил Протиповітряної оборони.

Знову було чутно вибухи у Києві ближче до 2 ночі. Цього разу реактивний БпЛА наблизився з напрямку Гостомеля й Вишгорода, з півночі.

Щодо наслідків обстрілу ворога поки що влада інформації не оприлюднювала. Атака реактивних та інших видів БпЛА по Україні триває.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що минулої доби Київ разом з іншими регіонами пережив масовану комбіновану атаку ворога з повітря. По столиці били головно балістичними ракетами, завдавши шкоди мостам.