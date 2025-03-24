У Києві прогриміли вибухи
- Близько 01:21 у Києві пролунали вибухи.
- КМВА повідомила про можливу роботу ППО.
Росія запустила по Україну "Шахеди". У Києві чули вибухи.
З вечора 23 березня країна-агресор розпочала атаку ударними дронами. Першу групу БпЛА ворог запустив з окупованої частини Запоріжжя. Незабаром тривога поширилися на низку областей, передає 24 Канал.
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У Києві – вибухи
Близько 01:21 у столиці прогриміли вибухи. На тлі небезпеки у КМВА звернулися до мешканців міста із закликом не залишати укриття до завершення повітряної тривоги.
"Загроза зберігається. Можлива робота ППО", – повідомила міська влада після вибухів.
Нагадаємо, що рівно опівночі у Києві залунала повітряна тривога. Для області загрозу оголосили раніше – ще о 22:39. Близько 23:30 на Київщині було чути, як ППО працює по "Шахедах".
О 01:37 для Києва оголосили відбій тривоги.
До слова, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки, розташовані поблизу. Поранень зазнала 54-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації постраждала відмовилася.